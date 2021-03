Zum Start in die Motorradsaison will der ADAC Mittelrhein im Gelbachtal mit einem Pilotprojekt bei Bikern für mehr Rücksicht werben. Der ADAC hat dafür nach eigenen Angaben ein Warnschild entworfen. Es trägt die Aufschrift: „Leise fahren. Lärm ersparen.“ In den kommenden Tagen sollen insgesamt vier dieser Schilder im Gelbachtal installiert werden. Die kurvenreiche Strecke stelle bei Motorradfahrern ein beliebtes Ausflugsziel dar. Dort kommt es nach Angaben der Polizei in den Sommermonaten auch regelmäßig zu teils schweren Unfällen.