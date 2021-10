Kirche aus dem Mittelalter muss saniert werden

Die katholische Kirche St. Trinitatis in Weinähr im Rhein-Lahn-Kreis muss saniert werden. Nach Angaben des Architekten des Bistums Limburg, Ingo Schmitt, gibt es Schäden am Schieferdach der Kirche aus dem Mittelalter. Sowohl am Kirchturm selbst als auch am Langhaus des Gebäudes seien mehrere Schindeln lose und auch bereits abgerutscht. Am Kirchengebäude gebe es einige Risse. Die Schäden an dem frühgotischen Gotteshaus, dessen Schiff im Jahr 1428 errichtet wurde, wurden im Sommer bei einer Begehung festgestellt. Die denkmalgeschützte Kirche ist seitdem geschlossen. Die Reparaturarbeiten sollen im kommenden Jahr beginnen, wann genau steht noch nicht fest. Auch die Sanierungskosten lassen sich noch nicht abschätzen. Architekt Schmitt geht aber von weit mehr als 100.000 Euro aus.