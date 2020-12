per Mail teilen

Tierheime leiden schwer unter der Corona-Pandemie. Viele Spendenaktionen, die sonst im Laufe des Jahres Geld in die Kassen bringen, sind ausgefallen. Das Tierheim Montabaur hat sich deshalb für die Weihnachtszeit etwas Besonderes einfallen lassen.

Ein Wunschbaum soll Hund, Katze, Meerschweinchen und Co. im Tierheim Montabaur eine Freude bereiten. Von jedem Tier, und das sind immerhin knapp 300 pro Jahr, hängt ein eigenes Foto am Wunschbaum. Auf der Rückseite stehen ein, bis zwei Wünsche, speziell für dieses Tier - und die können ganz unterschiedlich sein, sagt Tierheimleiterin Nicole Henning-Lucaß.

Der Wunschbaum im Tierheim Montabaur SWR

Erschwingliche Weihnachtswünsche

Die Wünsche lassen sich für zwei bis fünfzehn Euro erfüllen. Das sich die Tiere über die Geschenke freuen, ist garantiert. Aufgeschrieben haben sie die Tierpfleger, die genau wissen, was ihren Vier- und Zweibeinern gefällt.

Tier-Patenschaft gefällig?

Außerdem hängen am Wunschbaum noch Patenschaften für die Tiere des Gnadenhofs. Dort leben unter anderem Schafe, Ponys und Alpakas. Wer einen Wunsch erfüllen will, kann einfach im Tierheim vorbeischauen und sich einen tierischen Wunschzettel aussuchen.

Die Not des Tierheims in Montabaur ist kein Einzelfall. Die Kosten für Futter, Tierärzte und Medikamente laufen überall weiter. Viele andere Tierheime im nördlichen Rheinland-Pfalz haben deshalb in der Vorweihnachtszeit ähnliche Aktionen gestartet und hoffen auf Unterstützung aus der Bevölkerung.