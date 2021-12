Weihnachtsmarkt Koblenz: Wenige Besucher, gedrückte Stimmung

Der Weihnachtsmarkt in Koblenz ist weiterhin geöffnet, doch mit den Corona 2G-Regeln ist die Weihnachtsstimmung gedrückt.

Es ist leer auf dem Koblenzer Weihnachtsmarkt - egal, ob nachmittags oder abends. An den Buden mit Essen und Trinken steht so gut wie niemand an, vielleicht fünfzig bis sechzig Menschen stehen verteilt an den Ständen auf dem Koblenzer Münzplatz - kein Vergleich zu früheren Jahren.

Corona dämpft die Weihnachtsstimmung

Die Besucher vor Ort sagen, wie traurig oder schade es ist, dass einfach keine Stimmung aufkommt. Sie erzählen aber auch, dass sie bei mehr Andrang gar nicht gekommen wären. Die Stimmung sei wie auf dem Wochenmarkt, meint eine Frau.

Auf dem Weihnachtsmarkt auf dem Münzplatz in Koblenz herrscht gähnende Leere - nicht nur am Nachmittag. SWR

"Die Stimmung ist wie auf dem Wochenmarkt."

"Ich bemerke die Verunsicherung. Natürlich ist das alles nicht mehr so ungezwungen, wie es einmal war", sagt Marco Koenitz, Projektleiter des Koblenzer Weihnachtsmarkts. Er hoffe aber, dass es im kommenden Jahr wieder besser werde.

Betreiber sind froh, nicht auf Glühwein sitzen zu bleiben

An den Ständen hört man Durchhalteparolen: Sie sei froh, dass sie überhaupt aufmachen könne, sagt eine Standbetreiberin. Die Marktbeschicker auf anderen Weihnachtsmärkten träfe es schlimmer. Die hätten gar keinen Umsatz und würden auf tausenden Litern Glühwein sitzenbleiben. Aber viel verdiene sie nicht. Der Koblenzer Weihnachtsmarkt 2021 sei für sie ein Nullsummenspiel.

Ein Glas Glühwein auf dem Weihnachtsmarkt Koblenz. SWR

Nur zehn Prozent des normalen Umsatzes

Marktbeschicker Mansur aus Indien verkauft Stoffe und Schals aus Kaschmir. Er sagt, sein Umsatz käme normalerweise vor allem von den Touristen. Die würden dieses Jahr aber fast gar nicht auf den Weihnachtsmarkt kommen. Das Geschäft laufe deshalb nicht gut. Er habe deswegen noch nicht einmal zehn Prozent des Umsatzes im Vergleich zu 2019.

Mansur aus Indien verkauft auf dem Weihnachtsmarkt in Koblenz Schals und Stoffe. SWR

Strenge Corona-Regeln für den Weihnachtsmarkt in Koblenz

"Was wäre die Alternative in diesem Jahr?", fragt Projektleiter Koenitz und gibt sich gleich selbst die Antwort: "Die wäre: kein Weihnachtsmarkt." Und deswegen seien die meisten Marktbeschicker seines Wissens nach auch froh, dass sie überhaupt Umsätze machen könnten.

"Wir versuchen, das Maximum herauszuholen, aber dabei die Regeln einzuhalten"

Koenitz betont, dass beim Weihnachtsmarkt in Koblenz alle an einem Strang ziehen würden, auch die Stadtverwaltung. "Wir versuchen, das Maximum herauszuholen - aber dabei die Regeln einzuhalten", sagt Koenitz. Momentan gilt auf dem Markt eine Maskenpflicht. Außerdem herrscht 2G: Wer immer etwas an einem der Stände kaufen will, braucht dafür ein Bändchen, mit dem er als Geimpfter oder Geneser ausgewiesen ist. Das wird laut Stadt stichprobenartig vom Ordnungsamt kontrolliert.

Andere Weihnachtsmärkte bereits abgebrochen

In anderen Städten wurden die Märkte bereits abgebrochen, weil man sich nicht in der Lage sah, die Regeln des Landes einzuhalten. Der Veranstalter des Neuwieder Knuspermarkts beklagte in diesem Zusammenhang bereits die Ausfälle, die diese Entscheidung mit sich gebracht hat.

In Koblenz hat man sich zunächst darauf beschränkt, die begleitenden Veranstaltungen rund um den Weihnachtsmarkt abzusagen. Das betrifft unter anderem den "Klingenden Adventskalender". Dass der Koblenzer Weihnachtsmarkt überhaupt noch auf ist, liegt laut Projektleiter Koenitz am "personellen und materiellen Aufwand", der von allen Seiten betrieben werde.