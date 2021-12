Weihnachtsmärkte trotz Corona

In Koblenz soll es in diesem Jahr laut Koblenz Touristik wieder einen Weihnachtsmarkt geben. Ein flexibles Konzept soll dafür sorgen, dass die Veranstaltung der Pandemielage kurzfristig angepasst werden kann. Auch andere Gemeinden im nördlichen Rheinland-Pfalz bemühen sich um mehr Normalität. In Mayen soll es einen Weihnachtsmarkt im Freien geben. Auch das Stadtmarketing in Neuwied teilte auf SWR Nachfrage mit, dass es einen Weihnachtsmarkt geben soll. Die genaue Form stehe allerdings noch nicht fest. Der Koblenzer Weihnachtsmarkt wird vermutlich von Mitte November bis Anfang Januar in der Koblenzer Altstadt stattfinden. Die Buden sollen dabei entzerrt und umzäunt aufgestellt werden, damit die 2G oder 3G-Regeln angewendet werden können.