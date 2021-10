Weihnachtsmärkte in der Region Koblenz

Viele Städte und Orte im Norden von Rheinland-Pfalz wollen kein weiteres Jahr auf einen Weihnachtsmarkt verzichten. Wir zeigen, wo Budenzauber geplant ist und mit welchen Einschränkungen zu rechnen ist.

In Koblenz soll es in der Koblenzer Innenstadt wieder einen Weihnachtsmarkt mit rustikalen Buden geben. Vorbehaltlich der weiteren Entwicklungen im Rahmen der Corona-Pandemie soll der Markt in der Zeit vom 19. November 2021 bis 09. Januar 2022 stattfinden. Es ist ein 3G-Konzept vorgesehen - durch eine entzerrte Platzierung der Buden soll großes Gedränge in den Gassen vermieden werden.

So könnte es auch in Koblenz aussehen - Impressionen vom Christmas Garden in Stuttgart. Herzenssache

Parallel zum Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr erstmals der Christmas Garden auf der Festung Ehrenbreitstein statt. Auf einem rund zwei Kilometer langen Rundweg durch die alten Gemäuer der Festung können die Besucher nach Angaben der Koblenz-Touristik "einzigartige Lichtdesigns mit individuell komponierten Klangwelten" erleben. Der Christmas Garden öffnet immer ab der Dämmerung. Auch hier ist 3G angedacht und es wird empfohlen, online zu buchen.

Lebendige Krippe im Weihnachtsdorf in Andernach

Ab dem 19. November geht auch der Weihnachtsmarkt in Andernach los. Geplant ist der Markt samt lebendiger Krippe in der Innenstadt bis zum 19. Dezember - am 24. Dezember soll es noch einen kleinen Weihnachtsumtrunk geben. Die Stadt Andernach plant nach eigenen Angaben mit 2-G-Regelung.

In Neuwied laufen die Planungen für den diesjährigen Knuspermarkt auf Hochtouren. Er soll nach Angaben der Stadt vom 22. November bis 23. Dezember wieder Menschen in die Innenstadt locken.

In Cochem gibt es vom 26. November bis zum 19. Dezember einen Weihnachtsmarkt an der Moselpromenade. Auch hier sind nur Getestete und Genesene erlaubt - entsprechende Nachweise müssen am Eingang vorgezeigt werden. Außerdem sieht das Hygienekonzept Leihtassen für den Glühweingenuss vor.

Weihnachtsmarkt im Schloss Arenfels

In Bad Hönningen wird Schloss Arenfels erstmals Schauplatz für einen "romantischen Weihnachtsmarkt". Dieser soll jeweils samstags und sonntags ab dem 20. November bis zum 19. Dezember stattfinden. Der Veranstalter strebt ein 3-G-Konzept an, bei dem bis zu 250 nicht immunisierte Personen den Markt betreten können. Da die Parkmöglichkeiten am Schloss beschränkt sind, soll ein Shuttleservice eingerichtet werden.

Die Stadt Bad Hönningen plant zudem zusammen mit der Tourist Information in der Innenstadt einen Weihnachtsmarkt am ersten Adventswochenende. Am 11. Dezember soll es nach Angaben der Verbandsgemeinde Bad Hönningen zudem in Leutesdorf einen kleinen Markt geben, der mit dem Musikverein geplant wird.

Viele kleine Märkte in Planung

Im Westerwald wird es beispielsweise in Bad Marienberg einen kleinen Weihnachtsmarkt in Form eines Weihnachtsdorfs geben. Dieses soll vom 26. bis 28. November unter 2-G-Bedingungen auf dem Marktplatz stattfinden. Auch ein Bühnenprogramm ist in Planung.

Am Wochenende des 4. und 5. Dezembers soll in Asbach der hintere Bereich des Marktplatzes zum Weihnachtsmarkt werden. Bendorf lädt vom 3. bis 5. Dezember zu einem Weihnachtsmarkt ein - hier wird mit 2-G geplant. In Vallendar soll es einen kleinen Markt am 27. und 28. November geben. Am gleichen Wochenende erstrahlt in Simmern der Schinderhannes-Turm zu den "Adventslights". Auch hier wird es einige Stände geben.

Alternative Weihnachtsmärkte in Mayen und Lahnstein

In der Stadt Mayen findet wieder der alternative Weihnachtsmarkt, der "Mayener Weihnachtszauber" statt. Nach Angaben der Stadt Mayen erwarten die Besucher an allen Adventswochenenden eine Reihe an Buden - verteilt über die ganze Innenstadt. Vom 26. bis 28. November gibt es zudem auf der Genovevaburg einen Adventsmarkt mit 2-G-Regelung.

Einen etwas anderen Weihnachtsmarkt gibt es in diesem Jahr auch in Lahnstein. Nach Angaben der Stadt will das Theater an den Adventswochenenden den ersten "Kultur-Weihnachtsmarkt" auf dem Theatervorplatz durchführen. Neben Glühwein und Kulinarischem gibt es jede Menge Kunsthandwerk aus der Region zu kaufen und auch ein Bühnenprogramm. Am dritten Adventswochenende ist auf dem Salhofplatz in Lahnstein zudem ein mittelalterlicher Weihnachtsmarkt mit rund 40 Ständen geplant.

Der idyllische Ort Waldbreitbach im Wiedtal verwandelt sich bereits seit über 30 Jahren in das Weihnachtsdorf Waldbreitbach. Dabei handelt es sich nicht um einen eingezäunten Marktplatz oder ein Hüttendorf, sondern der gesamte Ort selbst wird mit weihnachtlichen Attraktionen und zahlreichen Krippen geschmückt. Pressestelle Andreas Pacek

Fans des Weihnachtsdorfs Waldbreitbach können sich vom 27. November bis zum 30. Januar wieder auf einen festlich geschmückten Ort freuen. Zu den Highlights im Weihnachtsdorf gehören der "Stern von Bethlehem" - ein mit 3500 Glühbirnen und über 30 Krippen bestückter Wanderweg, die schwimmende Krippe auf der Wied und ein schwimmender Adventskranz mit acht Meter Durchmesser. Am 2. und 3. Adventwochenende findet zudem der Christkindchenmarkt statt