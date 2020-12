Bunte Lichter, funkelnde Sterne, blinkende Kerzen: Das Weihnachtshaus und der dazu gehörige Garten von Familie Sinnathurai in Untershausen wird jedes Jahr größer. Im Jahr 2012 war die Familie aus Sri Lanka in den Westerwald gekommen.

Das Haus von Familie Sinnathurai in Untershausen im Westerwald erhellt die dunkelste Nacht seit dem 1. Advent. Die Familie aus Sri Lanka, Ratnasingam Sinnathurei, seine Frau, seine Tochter, sein Schwiegersohn haben eigenes Urlaub genommen, um ihr Haus zum Weihnachtshaus zu machen.

Nur das Christkind in der Weihnachtskrippe fehlt noch. Das legen die gläubigen Christen erst an Heiligabend ins Strohbett. So sei es Brauch in ihrem Herkunftsland, erzählen sie.

Weihnachtsdeko selbst gemacht

Die Familie lebt seit 2012 in Untershausen, baut die meisten ihrer Weihnachtsdekoreationen selbst. Das Lichtermeer in Untershausens Hauptstraße dient nur einem einzigen Zweck: Es soll dem Betrachter Freude machen. Ist auch so, sagen die Dorfleute: