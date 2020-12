Fichte, Edeltanne, Nordmanntanne? Der richtige Weihnachtsbaum ist in Corona-Zeiten für viele wichtiger denn je. Und am schönsten ist ein selbstgeschlagener Baum. Wir zeigen, wo Sie selbst zu Axt und Säge greifen können.

In Bell im Hunsrück können Besucher samstags (12. und 19.12.20) ihren eigenen Weihnachtsbaum aussuchen und schlagen. Und zwar am Rothenberger Hof von 10 bis 16 Uhr. Der Veranstalter ist das Forstamt Kastellaun.

Vom Forsthaus geht es gemeinsam mit dem Förster zur Weihnachtsbaumkultur - mit bis zu 10.000 Tannen. Dieses Jahr sind bei dem traditionellen, vorweihnachtlichen Vergnügen aber weder Getränke noch Essen erlaubt. Die Bäume können nur mit der EC-Karte bezahlt werden. Beim Fällen und Verpacken des Baumes gibt es dieses Jahr keine Hilfe vom Personal.

Auf Weihnachtsbaumplantagen wie hier in Buch bei Kastellaun kann man sich seine Tanne selbst schlagen. Ralf Lieschied/Forstamt Kastellaun

Frische Nordmanntannen, Nobilis und Blaufichten aus dem Taunus

In Holzhausen im Rhein-Lahn-Kreis sind ebenfalls an diesem und dem nächsten Adventswochenende Weihnachtsbäume in der Schonung von Martin Osterod zum Fällen freigegeben. Vor allem Nordmanntannen stehen dort. Schon im Oktober haben sich in der Weihnachtsbaumkultur im Taunus viele ihren eigenen Baum selbst reserviert, sagt Osterod.

Baumschlagen natürlich auch im Westerwald möglich

In Bilkheim im Westerwald ist die Weihnachtsbaumschonung am Hof Gläßer dieses und kommendes Wochenende geöffnet - jeweils von 9:30 bis 16 Uhr. Wer seinen eigenen Baum schlagen möchte, muss dieses Jahr eine Mund-Nasen-Schutz-Maske tragen. Auch hier ist Glühweintrinken oder ein kleines Winterpicknick nicht erlaubt.

Im Park Ritterguts Bassenheim im Kreis Mayen-Koblenz kann ebenfalls wieder mit Axt und Säge zum traditionellen Weihnachtsbaumschlagen angerückt werden. Das ganze findet am kommenden Wochenende, am 19. Dezember 2020 von 8. bis 17 Uhr statt.