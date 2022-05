SPNV-Nord will Züge mit Wasserstoffantrieb testen

An der Lahn und der Nette werden in absehbarer Zeit Züge mit Wasserstoffantrieb fahren. Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr, SPNV-Nord, hat die Anschaffung von drei Fahrzeugen für einen Pilotbetrieb beschlossen. Die Züge sollen zwischen Limburg, Koblenz, Mayen und Kaisersesch fahren, so der SPNV-Nord. Das sei ein Beitrag zum Klimaschutz. Ein Großteil der Strecke ist dort nicht elektrifiziert. Wasserstoffzüge erzeugen anders als Dieselzüge beim Fahren keine Abgase und CO2. In Diez soll deswegen auch eine Wasserstofftankstelle für grünen Wasserstoff entstehen, plant der SPNV-Nord. Ab wann die neuen Wasserstoffzüge an Lahn und Nette fahren werden, ist noch nicht klar.