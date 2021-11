Verein plant Projekt gegen Angst vor Wasser

Der Wassersportverein Sinzig plant nach eigenen Angaben ein Projekt für Kinder, die seit der Flutkatastrophe Angst vor Wasser haben. Man dürfe nicht warten, bis sich die Ängste manifestiert hätten, sagte Frauke Weller, Initiatorin des Projektes "WassAHR positiv erfAHRen". Die Kinder hätten teilweise Schreckliches gesehen, gehört oder erzählt bekommen und jetzt schon vor alltäglichen Dingen wie Duschen, Händewaschen oder leichtem Regen sehr große Angst, so Weller weiter. Es sei wichtig, sie so schnell wie möglich wieder an einen normalen Umgang mit Wasser zu gewöhnen. Das soll ab Ende Dezember spielerisch bei verschiedenen Tagesausflügen, beispielsweise in den Wald oder an langsame Gewässer, passieren. Der Verein sucht noch weitere Pädagogen und Erzieher, die ehrenamtlich helfen wollen. Den Kontakt gibt es auf der Internetseite des Wassersportvereins Sinzig.