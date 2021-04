Die Lahn ist derzeit in keinem guten ökologischen Zustand. Das hat die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Nord in einer Online-Informationsveranstaltung mitgeteilt. Die Lahn sei unter anderem durch Schwermetalle belastet, die noch aus alten Bergbauzeiten in der Region stammten. Wie die SGD Nord mitteilt, ist außerdem Phosphat ein Problem im Fluss. Das stamme etwa aus der Landwirtschaft oder Kläranlagen. Zudem würden auch Mikroschadstoffe wie Hormone, Mikroplastik oder Medikamentenrückstände über die Kläranlagen in die Lahn gelangen. Denn viele Kläranlagen seien nicht in der Lage, diese Schadstoffe herauszufiltern. Wie die SGD Nord mitteilt, ist auch die Durchgängigkeit der Lahn nicht optimal. Durch die vielen Schleusen könnten Fische nicht überall im Fluss wandern. All das solle aber in den kommenden Jahren verbessert werden.