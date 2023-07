In Weißenthurm hat die Polizei am Vormittag eine Wasserleiche am Rheinhafen geborgen. Den Angaben zufolge hatte ein Passant den toten Mann entdeckt und die Polizei gerufen.

Bei der Suche nach dem im Wasser treibenden Leichnam waren die Hubschrauberstaffel der Polizei, sowie mehrere Rettungskräfte im Einsatz. Bislang nur wenige Details bekannt Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich um einen noch unbekannten Mann, der wohl schon länger im Wasser getrieben hat. Den Angaben zufolge hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Sie könne derzeit aber noch keine weiteren Angaben zu den Hintergründen machen