Ursprünglich stammt die Nutria aus dem subtropischen und gemäßigten Südamerika. In Europa wurden die Nutrias heimisch, weil sie aus Pelztierfarmen entflohen sind. Die Tiere gelten vielerorts als Plage, werden aber dennoch von Spaziergängern gefüttert. In Rheinland-Pfalz siedeln viele Tiere an Rhein und Mosel.

picture-alliance / Reportdienste picture alliance/dpa | Dorothee Barth