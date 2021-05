per Mail teilen

Die Uhu-Dame Lotte im Ahrtal hat ihre Küken verloren. Eine Webcam nahm in der Nacht von Montag auf Dienstag auf, wie ein Waschbär die beiden Küken auffrisst.

Hunderte Menschen haben in den vergangenen Wochen im Internet beobachtet, wie Uhu-Dame Lotte im Ahrtal ihre Küken aufzog. Das Uhu-Nest hatte sie in einer 30 Meter hohen Felswand angelegt. Trotzdem waren ihre Jungen hier nicht sicher. Eine Webcam nahm in der Nacht von Montag auf Dienstag die Tragödie auf, wie ein Waschbär die beiden Küken auffrisst.

Stefan Brücher war es auch, der die Küken von Lotte entdeckt, beringt und die Webcam aufgebaut hatte. "Ich habe immer vermutet, dass in der Eifel Waschbären viele Uhu-Küken fressen. Nun gebe es auch einen Videobeweis", sagte der Uhu-Experte.

"Ich war schockiert über die Bilder." Stefan Brücher, Vorsitzender der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen über das Uhu-Drama

Quelle: EGE – Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen e. V.

Video zeigt, wie sich die Uhuküken vergeblich wehren

Auf dem Video sieht man, wie die kleinen Küken sich aufplustern und fauchen, um den Waschbären zu verscheuchen. Doch sie haben keine Chance. Der Waschbär springt zuerst auf das erste Küken, frisst es vor den Augen des zweiten. Mit ihren Krallen versuchen die Küken den Waschbären wegzustoßen. Aber gegen das große Tier haben sie keine Chance. Er frisst sie nacheinander in aller Ruhe auf.

Uhu-Mutter Lotte war gerade auf Nahrungssuche

Die Uhu-Mutter Lotte hätte ihre Jungen beschützen können, aber sie war nicht da. Der Grund dafür sei auch die Nahrungsknappheit für Uhus in der Eifel, sagte der Uhu-Experte.

"Weil es zum Beispiel immer weniger Kaninchen gibt, muss die Mutter das Nest verlassen und dem Uhu-Vater beim Jagen helfen.“ Stefan Brücher, Vorsitzende der der Gesellschaft zur Erhaltung der Eulen darüber, weshalb der Nachwuchs alleine war

Uhu-Population in der Eifel nicht gefährdet

Stefan Brücher glaubt aber nicht, dass die Uhu-Population in der Eifel grundsätzlich gefährdet ist. Sein Verein hat rund 170 Uhu-Paare in der Eifel und etwa fünf an der Ahr gezählt. Die Frage sei aber, ob der Waschbär durch seinen Jagderfolg nicht vielleicht auf den Geschmack gekommen ist.