Zukunft des Containerdorfes in Mendig unklar

Ende April endet der Vertrag des Kreises Ahrweiler mit dem Betreiber des Containerdorfes in Mendig. Dort leben derzeit nach Angaben der Verwaltung noch 13 Menschen, die durch die Flut im Ahrtal obdachlos geworden waren. Sie sollen ab Mai anderweitig untergebracht werden. Was danach mit der Einrichtung passiert, ist noch unklar. Nach der Flutkatastrophe im Ahrtal waren sehr schnell Wohncontainer auf dem Mendiger Flugplatzgelände aufgestellt worden - ausgelegt für bis zu 300 Personen. Nach Angaben der Kreisverwaltung Ahrweiler haben in den letzten Monaten nur 98 Personen das Angebot als Notunterkunft genutzt. Die meisten hätten inzwischen eine Wohnung gefunden. Ob das Containerdorf für Flüchtlinge aus der Ukraine weitergenutzt wird, können derzeit weder der Betreiber, die Eventfirma I-Motion aus Mülheim-Kärlich, noch das Mainzer Integrationsministerium sagen.