Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie sind am Freitag wieder Warnstreik-Aktionen geplant. Wie die IG-Metall mitteilt, sollen unter anderem auch die Beschäftigten des Automobilzulieferers Stabilus in Koblenz die Arbeit niederlegen. Bereits am Donnerstag hatten dort hunderte Mitarbeiter gestreikt. Im Tarifstreit in der Metall- und Elektroindustrie fordert die Gewerkschaft unter anderem vier Prozent mehr Geld. Die Arbeitgeber sehen Lohnerhöhungen frühestens für das Jahr 2022.