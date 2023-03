Warnstreiks im ÖD - ÖPNV in RP (7:50 Uhr)

Die Gewerkschaft Verdi hat zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr in sechs Bundesländern aufgerufen - auch in RP. In mehreren Städten fahren weder Busse noch Straßenbahnen. Hintergrund sind die laufenden Tarifverhandlungen für mehr Geld im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen.

Seit heute Nacht fahren keine Busse und Straßenbahnen der RNV mehr in Ludwigshafen. Der Verkehrsbetrieb bittet Fahrgäste, sich auf einen Tag ohne ÖPNV-Dienstleistungen einzustellen. Auch in Mainz und Kaiserslautern steht laut Verdi der öffentliche Nahverkehr aktuell und den noch den ganzen Tag still. In Trier ist der VRT-Busverkehr stark beeinträchtigt, laut VRT fahren nur wenige Linien. Die Warnstreiks betreffen heute die kommunalen Nahverkehrsunternehmen. S-Bahnen, Regionalzüge und Busse von außerhalb in die Städte hinein sind nicht betroffen. Laut Verdi planen die Warnstreikenden in Mainz eine Solidaritätsaktion mit der Fridays for Future-Bewegung, die sich für die Verkehrswende einsetzt: Streikende der kommunalen Nahverkehrsunternehmen wollen eine Kundgebung der Aktivisten besuchen und umgekehrt.