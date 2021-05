per Mail teilen

Auch im Norden von Rheinland-Pfalz sind die Busfahrer des privaten Omnibusgewerbes zum zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Schüler und Pendler müssen mit Einschränkungen rechnen.

Nach Gewerkschaftsangaben sollen sich unter anderem sämtliche Betriebe und Standorte der DB Regio Bus Rhein-Mosel und der Westerwaldbus GmbH an dem Streik beteiligen. Welche Linien vor Ort im Einzelnen betroffen sind, könne man nicht sagen, heißt es von Verdi. Der Warnstreik soll den Angaben zufolge noch bis zum Schichtende am Freitagabend dauern.

Westerwaldbus GmbH hat Notfallplan für Schülerbeförderung

Die Westerwaldbus GmbH des Kreises Altenkirchen hat nach Angaben des Geschäftsführers, Oliver Schrei, einen Notfallplan entwickelt, mit dessen Hilfe zumindest die Schülerbeförderung sichergestellt werden sollte. Das sei zumindest am Donnerstagmorgen gelungen, da sich nicht alle Mitarbeiter an dem Streik beteiligt hätten. "Wir haben alles was fahren kann auf der Straße", sagt Schrei. Auch für Freitag rechnet er nach eigenen Angaben damit, dass der Schülerverkehr fahren könne. Aktuelle Informationen gebe es auf der Homepage der Westerwaldbus GmbH.

Kaum Alternativen im ÖPNV

Nach Angaben der Deutschen Bahn fahren am Donnerstag wegen des Streiks an folgenden Standorten der DB Regio Rhein-Mosel keine Busse: Montabaur, Koblenz, Lahnstein, Bad Breisig, Bad Neuenahr und Mayen. Da auch andere private Busanbieter bestreikt würden, könne nur vereinzelt in großen Städten wie Koblenz auf die Nutzung von anderen Verkehrsmitteln des ÖPNV verwiesen werden, heißt es von der Bahn.

Stadtverkehr in Neuwied ebenfalls betroffen

Auch der Mittelrheinische Verkehrsbetrieb und der Verkehrsbetrieb Rhein-Westerwald werden nach eigenen Angaben bestreikt. Demnach ist es nicht möglich, zu sagen, ob bestimmte Verbindungen bedient werden können oder nicht. Fahrgäste müssten mit Fahrtausfällen rechnen - beispielsweise auch im Stadtverkehr von Neuwied, heißt es.

Gewerkschaft fordert mehr Lohn für Busfahrer

Die Gewerkschaft Verdi fordert im laufenden Tarifkonflikt unter anderem, dass Standzeiten durchbezahlt werden, ein 13. Monatsgehalt sowie ein höheres Urlaubsgeld für die Busfahrer. Der Streikaufruf gilt landesweit. Verdi geht davon aus, dass sich von den 5.500 Beschäftigten etwa 3.500 Fahrerinnen und Fahrer an dem Warnstreik beteiligen werden.