Beschäftigte von Ikea zum Warnstreik aufgerufen

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte im Einzelhandel in Rheinland-Pfalz zu einem zweitägigen Warnstreik aufgerufen. Daran sollen sich nach Gewerkschaftsangaben beispielsweise auch die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Einrichtungskonzerns Ikea am Standort Koblenz beteiligen. Die Gewerkschaft will mit den Warnstreiks am Freitag und Samstag nach eigenen Angaben den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Denn bislang gibt es in den Tarifverhandlungen keine Einigung. Dreimal wurde bereits verhandelt. Die Gewerkschaft fordert für die Beschäftigten im Einzel- und Versandhandel in Rheinland-Pfalz eine Lohnerhöhung von 4,5 Prozent bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Außerdem soll der Stundenlohn in den unteren Einkommensgruppen auf mindestens 12,50 Euro steigen. Die Gewerkschaft begründet ihre Forderungen mit dem Engagement der Beschäftigten in der Corona-Pandemie. Denn die Verkäufer zum Beispiel in den Supermärkten würden die Geschäfte tagtäglich am Laufen halten und könnten sich nicht einfach ins Homeoffice zurückziehen.