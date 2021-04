Die IG-Metall hat beim Automobilzulieferer Continental in Rheinböllen im Hunsrück zum 24-Stunden-Warnstreik aufgerufen. Parallel dazu verhandelt die Gewerkschaft mit dem Continental-Management. Seit sechs Uhr am Freitag Morgen stehen die Bänder bei Continental in Rheinböllen still. Vor den Werkstoren bleibt es heute allerdings auch ungewöhnlich ruhig – denn wegen Corona hat die IG-Metall die Beschäftigten aufgefordert, im Warnstreik zuhause zu bleiben. Momentan arbeiten an dem Standort etwa 670 Menschen. Nach Angaben der Gewerkschaft sollen gut 300 Stellen abgebaut werden. Deshalb fordert die IG-Metall einen Sozialtarifvertrag für die Beschäftigten, beispielweise könnten durch Altersteilzeitregelungen betriebsbedingte Kündigungen verhindert werden. Der Konzern müsse außerdem garantieren, dass das Werk im Hunsrück erhalten bleibe. Sollten die Verhandlungen bis Ende des Monats zu keinem Ergebnis führen, hat die Gewerkschaft unbefristete Streiks angekündigt.