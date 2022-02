Naturerlebnis im Hunsrück: Wandern mit Huskys

Wandern macht auch im Winter Spaß - ganz besonders, wenn man dabei tierische Unterstützung hat. Im Hunsrück gibt es die Möglichkeit, sich von Huskys den Berg hochziehen zu lassen.

Matti, Maya, Samu und Sari - die vier sibirischen Huskys sitzen erwartungsvoll auf einer Wiese am Waldrand bei Bruschied. Sie wissen genau, jetzt gleich dürfen sie wieder das machen, was sie am liebsten tun: Laufen. Aber erstmal müssen die Menschen noch mit dem passenden Equipment ausgestattet werden.

Denn die Huskys werden nicht an der Leine geführt, sondern an einem Bauchgurt befestigt, den die Wanderer tragen. Hundeführerin Yvonne Gehrmann hilft den Wanderern in die Gurte und erklärt ihnen die Funktionsweise der Reißleine. Die sollte aber nur in Notfällen genutzt werden. "Denn dann ist der Hund weg", betont Gehrmann.

Wandern mit Huskys: Hund und Mensch müssen harmonieren

Aussuchen, mit welchem Hund sie gehen, dürfen die Wanderer nicht. Das macht ebenfalls Gehrmann: "Ich guck mir die Leute von der Statur an - auch was sie dem Hund an Gewicht entgegensetzen können. Das muss passen, sonst macht es keinen Spaß." Hündin Maya zum Beispiel mag zierlich wirken, hat aber laut Gehrmann ziemlich viel Energie.

Yvonne Gehrmann (rechts) bietet im Hunsrück Wanderungen mit ihren vier Huskys an. SWR

Sari hingegen lässt es gern etwas ruhiger angehen. Sie wird Sandra zugeteilt, einer Tierliebhaberin aus Koblenz, die mit zwei großen Neufundländern aufgewachsen ist: "Ich weiß, welche Kraft so Hunde haben können - aber ich kann mir noch nicht vorstellen, wie das ist, wenn man die am Bauch hat und nicht an der Leine", meint sie gespannt.

Hunsrücker Huskys machen den Anstieg beim Wandern zum Kinderspiel

Kaum sind die Huskys an den Gurten befestigt, geht es auch schon los. Energiegeladen laufen die nordischen Hunde in den Wald hinein und ziehen die Menschen mit sich. Bald steigt der Weg kräftig an und Sandra lehnt sich im Gurt nach hinten. "Das passiert ganz automatisch", meint sie und ergänzt lachend: "Weil man weiß, wie stark und bewegungsfreudig Huskys sind, hat man auch gar kein schlechtes Gewissen."

"Huskys sind sehr eigenständige Tiere. Die machen nichts, worauf sie keine Lust haben."

Yvonne Gehrmann bekräftigt das Gefühl und meint: "Huskys sind sehr eigenständige Tiere. Die machen nichts, worauf sie keine Lust haben." Die 48-Jährige ist während eines Urlaubs in Finnland dem "Huskyfieber" verfallen, wie sie sagt. Ihre vier Hunde holte sie alle aus dem Tierschutz. Seit Ende 2019 bietet sie verschiedene nordische Events an, zu denen auch die Wanderungen mit den Huskys zählen.

Zu den Wanderungen gehören auch immer ausgiebige Pausen. Diesmal an der Hütte am Teufelsfels. Die Wanderer genießen den Ausblick über den Soonwald, Getränke und Snacks werden gereicht. Die Huskys haben es sich bequem gemacht und lassen sich gerne kraulen. Aber irgendwann wird Leithund Samu unruhig - man merkt ihm an, dass er weiter will.

Beim Wandern mit Huskys ist Konzentration gefragt

Bergab müssen sich die Wanderer etwas mehr konzentrieren. Der Weg ist rutschig und man muss aufpassen, wohin man tritt. Außerdem besteht beim Wandern im Wald immer die Gefahr, dass mal ein Reh auftaucht und die Hunde plötzlich anziehen, weil sich ihr Jagdinstinkt meldet: "Da muss man schon standfest sein. Sonst macht es einen Ruck und man liegt im Dreck", meint Gehrmann lachend.

Zum Abschluss der Wanderung bekommen die Hunde noch mal eine Streicheleinheit. SWR

Bei dieser Wanderung lässt sich jedoch kein Reh blicken und alle Teilnehmer kommen wohlbehalten zurück zum Startpunkt. Für die Hunde gibt es Wasser und Leckerlies, für die Wanderer noch einen Tee zum Abschluss. Yvonne Gehrmann blickt in zufriedene Gesichter. "Mit dem Hund mal als Gespann unterwegs zu sein, das war eine schöne Erfahrung", sagt Sandra während sie Sari zum Abschluss nochmal ausgiebig durchs Fell krault.