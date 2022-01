Wie Wandergesellen die Fachwerkhäuser an der Ahr retten

Etwa 3.000 Gebäude hat die Flut im Ahrtal beschädigt, darunter etliche historische Fachwerkhäuser, die nun gerettet werden müssen. Wandergesellen aus ganz Deutschland sind dafür ins Ahrtal gekommen.

David Lorenz kniet vor einem langen Holzbalken. Er trägt die traditionelle Zunftkleidung: Ein weißes Hemd, darüber eine schwarze Weste. Auf dem Kopf hat er einen schwarzen Hut. Der Zimmerer kommt eigentlich aus Rosenheim in Bayern. Gerade ist der Geselle auf Wanderschaft und macht seit einigen Tagen Halt im zerstörten Ahrtal.

Wandergeselle David Lorenz ist im Ahrtal unterwegs. Gemeinsam mit anderen Gesellen will er hier helfen, alte Fachwerkhäuser wieder aufzubauen. SWR

Hier will er beim Wiederaufbau der zerstörten Häuser helfen. Unter dem Namen "Gesellen helfen" haben sich Wandergesellen aus verschiedenen Zünften dafür zusammengefunden. "Man sieht einfach die Massen an Häusern, die beschädigt worden sind", erzählt Lorenz. Seine Hilfe und die seiner Kollegen würde im Tal dringend gebraucht. "Da könnten zwanzigmal so viele Wandergesellen hier sein und man bräuchte trotzdem noch Jahre, bis das alles abgeschlossen ist."

Das Hochwasser an der Ahr hat nämlich auch viele alte Fachwerkgebäude zerstört. So auch das Haus in Dernau, in dem David Lorenz gerade arbeitet. Es steht zwar rund 60 Meter vom Fluss entfernt, dennoch sind die beiden ersten Stockwerke vollständig zerstört. Eine Markierung am Nachbarhaus verrät, dass hier das Wasser in der Flutnacht erst am Giebel Halt machte.

Jetzt ist das Haus aus dem Jahre 1738 entkernt. An einigen Stellen fehlen die Gefache, also der mit Lehm gefüllte Bereich zwischen dem Holzgerüst. Zum Teil müssen Balken getauscht werden. Viel Zeit bleibt den Handwerkern nicht. "Der Winter kommt, die Häuser müssen dicht werden. Viel Improvisation ist auch dabei", so Wandergeselle David Lorenz.

Die Arbeit an dem alten Haus mache ihm Spaß, sagt er. Ganz einfach sei es allerdings nicht. Denn der Umgang mit historischen Häusern werde nur selten in der Ausbildung gelehrt. "Man lernt in der Ausbildung natürlich bisschen über Fachwerk. Wie man das aber fachgerecht saniert und dass das mehr als nur eine Flickarbeit ist, bekommt man normalerweise in der Ausbildung nicht wirklich gelehrt", sagt David Lorenz.

Genau deshalb werde häufig falsch renoviert, sagt Sebastian Wahl, der für die Gesellen einen Kurs zum Umgang mit den alten Häusern organisiert hat. Wahl kommt selbst aus der Region und betreibt einen Baustoffhandel.

Wahl zeigt Baufehler an dem Haus in Dernau, die in der Vergangenheit passiert sind. So war der untere Balken an dem Haus zum Beispiel zu häufig Wasser ausgesetzt. Nun ist er verfault und muss getauscht werden. Andere Gefache wurden bei vorherigen Reparaturen mit Bimsstein, statt mit Lehm gefüllt. Dadurch kann Wasser aus den Holzbalken nicht richtig ausziehen. Der Balken fault und wird porös.

Balken und Gefache wurden zerstört. Nun müssen sie an den Fachwerkhäusern ausgetauscht werden. SWR

Für Wahl ist die Situation im Ahrtal deshalb auch eine Möglichkeit, die alten Baufehler auszubessern und Reparaturen an Häusern durchzuführen, die ohnehin notwendig gewesen wären. "Wir wollen die alten Häuser wieder korrekt aufbauen", sagt Wahl. Dazu hat er den Verein "Arbeitsgemeinschaft historisches Ahrtal" gegründet. Das Ziel: Profis und Hausbesitzer zusammenbringen und in Kursen die Menschen dem traditionellen Fachwerkbau näher zu bringen.

In Kursen will die Arbeitsgemeinschaft den Hausbesitzern zeigen, wie sie eigenständig ihr Haus wieder aufbauen können. "Das was hier gerade passiert, ist natürlich Arbeit von Fachleuten. Aber später die Gefache zu füllen, mit Lehm und Kalk, das können viele Hausbesitzer selbst."

Schon jetzt hätten sich viele Hausbesitzer für die Kurse angemeldet. Der Wiederaufbau des Tals sei jetzt das große Thema. Bei der Arbeit merke er auch, wie gut es den Menschen tut, endlich wieder eine Perspektive sehen zu können. "Nach dem hier alles kaputtgegangen ist, ist jetzt das Wiederaufbauen etwas, das wieder Freude ins Leben bringt und Spaß macht."

Der Zimmergeselle David Lorenz will gerne noch ein wenig im Ahrtal bleiben und helfen. Aber bald muss er weiterziehen. Doch Lorenz sagt: "Ich glaube, ich komme nochmal zurück".