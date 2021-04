Die Touristiker im Norden des Landes bitten Wanderer, an den Ostertagen sehr beliebte Wanderwege zu meiden. Die Romantische Rhein Tourismus GmbH in Koblenz empfiehlt deshalb im Internet Wanderwege, die wahrscheinlich weniger überfüllt sind. Wie etwa der "Wäller Tour Klosterweg“, der den Rheinsteig in Rengsdorf mit dem Westerwald-Steig in Waldbreitbach verbindet. Die Touristiker fordern Wanderer auf, Abstand zu halten und vorgeschriebene Einbahnregelungen zu beachten. Die gelten auch für den Wanderweg Ruppertsklamm. Nach Angaben der Stadt Lahnstein werden dort an den Ostertagen verstärkt Ordnungsamt-Mitarbeiter die Einhaltung der Corona-Regeln kontrollieren.