In Walporzheim im Kreis Ahrweiler ist wegen des hohen Wasserstands der Ahr eine Behelfsbrücke stabilisiert worden. Nach Angaben der Kreisverwaltung mussten am Wochenende die Fundamente der Brücke verstärkt werden. Neben der Brücke wurde außerdem ein Bypass voll ausgelastet, der bei einem hohen Wasserstand für Entlastung sorgen soll. Nach starkem Regen am Sonntag war der Ahr-Pegel angestiegen. Wie das Landesamt für Umwelt mitteilt, geht er nun aber wieder zurück.