Hochwasserhelfer aus Hessen bekommt Kosten erstattet

Die Geschichte hat seit Freitag für Wirbel gesorgt: ein hessischer Unternehmer wollte seine Hilfe im Ahrtal einstellen - wegen bürokratischer Hindernisse.

Nun bekommt der aus Fulda stammende Bauunternehmer Wilhelm Hartmann die Kosten für sein Engagement im Ahrtal doch erstattet. Das bestätigte die Kreisverwaltung dem SWR.



Der Gartenbauunternehmer aus Osthessen hat in Walporzheim ein Containerdorf aufgestellt, eine Art zweite Heimat für Helfer und Handwerker. Hier gibt es Baumaterial, Schlafplätze und Versorgung.

Medienberichten zufolge hatte Hartmann befürchtet, auf den Kosten sitzen zu bleiben, für Container, Material und den laufenden Betrieb. Insgesamt hat er für sein Engagement im Ahrtal nach Informationen des Hessischen Rundfunks rund 250.000 Euro ausgegeben.

Am Freitagabend sorgte dann eine Nachricht von Hartmann auf Facebook für jede Menge Aufregung in den Sozialen Medien:

⚠️😭⚠️ES TUT MIR LEID, ICH GEBE... - Sei ein HARTmann | Facebook

Hartmann reagierte darin auf eine Mail der Kreisverwaltung Ahrweiler und kündigte an, sein Engagement Ende Oktober einzustellen. Für ihn habe es so ausgesehen, als sei sein Einsatz in Zukunft nicht gewollt.

Einen Tag später dann Entwarnung: Nach Gesprächen mit Interims-Landrat Horst Gies gab es nach SWR-Informationen eine Einigung. Über den genauen Inhalt sagten beide nichts. Aber Hartmann erhält wohl seine Auslagen und künftig offizielle Aufträge, so dass korrekt abgerechnet werden kann. Gies bedankte sich zudem bei einer Veranstaltung auf dem Gelände in Walporzheim bei Hartmann und allen freiwilligen Helfern.

"Ohne diese gute Nachricht hätte ich mich gar nicht hierher getraut."

Hartmann sagte dabei nächste Woche werde er eine Abschlagszahlung von der Kreisverwaltung erhalten.

Außerdem wurde vereinbart, dass das Camp, bestehend aus Schlafstätten und dem Baustoffzelt, nach Grafschaft umziehen wird - noch näher heran an den Helfershuttle, der die Freiwilligen ins Ahrtal bringt.

Die vielen Helfer sind erleichtet, denn ohne die von Hartmann geschaffene Infrastruktur wäre die freiwillige Arbeit im Hochwassergebiet sehr viel schwieriger. Und so haben sie Hartmann sogar ein Denkmal gesetzt - eine mannsgroße Holzfigur, die seine Züge trägt.