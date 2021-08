Ein Sponsor der Gemeinde Heuzert im Westerwaldkreis hat der Gemeinde Geld gezahlt, damit ein Waldstück stehen bleibt. Es soll der Natur überlassen und nicht gefällt werden.

Etwa zwei Fußballfelder ist das Waldstück groß. Es liegt unterhalb von Heuzert, direkt an der Nister. Hier stehen zahlreiche abgestorbene Fichten. Teilweise ohne Rinde und schon ganz vertrocknet und kahl. Dürre und Borkenkäfer hätten dem Fichtenwald von Heuzert in den vergangenen Jahren heftig zugesetzt, erklärt Ortsbürgermeister Manfred Schneider: "Wir haben einen sehr hohen Fichtenanteil, höher als der Rest der Verbandsgemeinde. Dementsprechend hart hat uns das getroffen."

Gemeinde Heuzert sieht von Verkauf der toten Fichten ab

Normalerweise hätte die Gemeinde Heuzert all diese toten Fichten fällen lassen um sie zu verkaufen. Damit Geld in die Gemeindekasse kommt. Das ist auf dieser Waldfläche aber jetzt nicht mehr nötig. Denn das IT Unternehmen Codecentric mit Sitz in Solingen hat der Gemeinde 12.000 Euro gesponsort. Als Ausgleich dafür bleiben die Bäume stehen und werden der Natur überlassen.

Ein Warnschild an einem Baum der Gemeinde Heuzert im Westerwaldkreis, das die Waldfläche kennzeichnet, die nicht abgeholzt werden darf. SWR SWR

Totholz wichtig für den Wald

Die toten Fichten bleiben also im Wald. Und das ist wichtig, erklärt Monika Runkel vom Forstamt Hachenburg.

"Totholz ist die Lebensader des Waldes. Denn ein Großteil der Waldarten sind auf vermoderndes Holz angewiesen. Wenn wir das alles entnehmen, nehmen wir den Arten die Lebensgrundlage.

Monika Runkel vom Forstamt Hachenburg erklärt, warum es wichtig ist, das Totholz im Wald bleibt. SWR SWR

Künftig mehr "Waldsponsoring"?

Totholz unterstütze die Biodiversität des Waldes. Außerdem könne sich der Wald dadurch besser selbst regulieren. Ohne Sponsor sei eine solche Aktion jedoch kaum möglich, sagt Monika Runkel.

„Ich würde mir wünschen, da wir so viele solcher Flächen haben, dass wir nicht alles Holz nutzen, sondern dass wir ein Netzwerk über diese Wirtschaftswälder legen, wo wir immer mal wieder ein bis zwei Hektar Wald sich selbst überlassen.“