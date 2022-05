Neustart für autofreien Erlebnistag "Wieder ins Tal"

Nach zwei Jahren Corona-Pause findet am Sonntag im Westerwald wieder der autofreie Erlebnistag "WIEDer ins Tal" statt. Nach Angaben des Touristikverbands Wiedtal e.V. ist die Landesstraße L255 im Wiedtal ab zehn Uhr für Fahrradfahrer, Inlineskater oder Fußgänger geöffnet. Auf 50 Kilometern Länge können sie sich bis um 17 Uhr zwischen Neuwied-Niederbieber und Seifen im Westerwald frei bewegen. Der Radwandertag "WIEDer ins Tal" wird von den Verbandsgemeinden Rengsdorf-Waldbreitbach, Asbach, Altenkirchen-Flammersfeld und Puderbach veranstaltet, außerdem auch von der Stadt Neuwied. An vielen Orten bieten Vereine und Gastronomen Kaffee und Kuchen oder Bier und Grillwürstchen an. Zudem gibt es oft Live-Musik, und wer einen Platten hat, kann ihn an Servicestationen reparieren lassen. Einen Shuttlebus im Wiedtal gibt es diesmal nicht, so der Touristikverband.