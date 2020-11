Die Marienhaus GmbH entscheidet in dieser Woche, mit welchen Coronatests Bewohner, Mitarbeiter und Besucher in den 20 Seniorenheimen des Unternehmens regelmäßig getestet werden sollen. Nach Angaben eines Unternehmenssprechers gibt es bereits ein Testkonzept für die 14 Krankenhäuser. Die so genannten Schnelltests seien derzeit wegen der hohen Nachfrage schwierig zu besorgen, sagte der Sprecher. Derzeit verfüge das Unternehmen jedoch über genügend Tests - zum Beispiel für Patienten in der Notaufnahme. Die Krankenhäuser des Unternehmens testen auch Mitarbeiter auf Intensivstationen regelmäßig mit Schnelltests. Patienten müssen vor eine Operation mit einem Test beim Hausarzt nachweisen, dass sie nicht mit Corona infiziert sind. In allen Krankenhäusern gibt es nach Angaben des Unternehmens zurzeit einen Besucherstopp. Ausnahmen seien unter anderem Väter bei Geburten im Kreissaal, Eltern von kranken Kindern und Begleiter von demenzkranken Patienten.