Der Hauptgrund für Waldbrände ist unachtsames Verhalten, sagt der Bund Deutscher Forstleute - wie zum Beispiel die achtlos weggeworfene Zigarettenkippe, auch aus dem Auto heraus. Fällt die in eine trockene Böschung an einem Waldrand, kann ein Feuer entstehen.

Auch mit einer heißen Abgasanlage kann ein Auto im Wald den Boden in Brand setzen. Denn der Katalysator kann sich auf mehrere Hundert Grad erhitzen. Ein auf trockenem Waldboden oder auf trockenen Gräsern abgestelltes Auto kann einen Vegetationsbrand verursachen.

Jeder, der im Wald unterwegs ist, sollte verantwortungsvoll und achtsam sein. Offenes Feuer ist - wie Rauchen im Wald - nicht erlaubt. Bei Waldbrandstufe 3 ist Grillen am und im Wald und auch an öffentlichen Feuerstellen und Grillplätzen verboten. Auch Anwohner, deren Grundstücke an einen Wald grenzen oder in waldnähe sind, dürfen auf ihrem Grundstück kein Feuer anzünden.