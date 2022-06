Bei Scheuerfeld im Kreis Altenkirchen hat es am Donnerstagabend einen Waldbrand gegeben. Wie die Polizei mitteilt, waren in einem Waldstück oberhalb von Scheuerfeld Laubbäume und Büsche in Brand geraten. Warum, ist nach Angaben der Polizei bislang noch unklar. Mehrere Feuerwehren seien bis in die Nacht im Einsatz gewesen. Am Freitag soll die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufnehmen. Forstämter in der Region warnen schon seit Wochen wegen der Trockenheit vor einer hohen Waldbrandgefahr.