In Remagen-Rolandseck hat der Wald- und Wildpark wieder aufgemacht. Nach Angaben der Geschäftsführung sollen jetzt die Sicherheitsvorkehrungen für die Tiere erhöht werden. Denn im vergangenen Monat hatte ein Wolf vier Schafe im Wald- und Wildpark in Remagen-Rolandseck angegriffen. In dem privaten Park leben auch Alpakas, Esel und Schottischen Hochlandrinder. Jedes Jahr kommen rund 40.000 Besucher.