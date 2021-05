per Mail teilen

Die Trockenheit der letzten Jahre hat große Schäden im Wald angerichtet. Doch auch wenn es in diesem Jahr bislang mehr regnet, sagen die Förster: Das reicht noch lange nicht.

Während es vor einem Jahr Warnungen vor Waldbrandgefahr und Temperaturen knapp unter 30 Grad gab, ist es in diesem Jahr deutlich kühler. Für die Pflanzen besonders wichtig: Es regnet auch mehr.

Doch das reicht noch lange nicht, glauben die Förster im Westerwald. Sie haben festgestellt, dass der Boden in 60 bis 80 Zentimetern Tiefe zwar feucht ist, darunter aber ist bislang nur sehr wenig Wasser angekommen.

Kein neues Grundwasser

Für das Grundwasser sei das ein echtes Problem, sagt etwa Uwe Hoffmann, Forstamtsleiter in Dierdorf. Denn damit sich der Grundwasserspiegel nach den vergangenen trockenen Jahren wieder erholen könnte, müsse es über Monate hinweg regnerisch sein. Erst dann käme das Oberflächenwasser auch wieder in die tieferen Bodenschichten.

Ein regnerischer Sommer sei vielleicht nicht gut für den Tourismus - für den Wald sei er aber extrem wichtig.

Der Borkenkäfer richtet im Wald große Schäden an. Imago Roland Weihrauch/dpa

Kampf gegen Borkenkäfer ist verloren

Doch egal ob regnerisch oder nicht: Der Wald wird sich verändern, da sind sich die Förster einig. Grund dafür ist ein kleiner Käfer, der unter der Rinde der Bäume sitzt: Der Borkenkäfer.

In den vergangenen Jahren hat er große Schäden in den Fichtenwäldern angerichtet, sodass Teile des Waldes abgestorben sind. Auch wenn es in diesem Jahr keine idealen Bedingungen für den Käfer gibt, wird er sich weiter vermehren, glauben die Förster. Das Waldsterben wird weitergehen.

Große Veränderungen im Wald

Alleine im letzten Jahr wurden zum Beispiel im Bereich des Forstamtes Dierdorf 14 mal so viele Bäume gefällt wie sonst in einem Jahr. Das hinterlässt große Lücken im Wald.

Diese Lücken wollen die Förster nun mit Bäumen füllen, die möglicherweise besser mit den veränderten Klimabedingungen zurecht kommen. Vor allem soll es keine Mono-Kulturen von reinen Fichten-Wäldern mehr geben, sondern einen Mischwald. Doch bis davon etwas zu sehen ist, wird es noch Jahrzehnte dauern.