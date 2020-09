In Rott im Kreis Altenkirchen ist am Freitagnachmittag ein etwa 5.000 qm großes Waldstück abgebrannt. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Die Feuerwehren aus Asbach, Oberlahr, Flammersfeld, Altenkirchen und Weyerbusch konnten verhindern, dass sich die Flammen ausbreiteten. Sie blieben noch an der Brandstelle um Glutnester zu löschen. Warum in dem Waldstück im Westerwald ein Feuer ausbrach steht noch nicht fest.