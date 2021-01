per Mail teilen

Die Stadt Neuwied sucht für die Landtagswahl im März Wahlhelfer. Wegen der Corona-Pandemie werden etwa 20 Prozent mehr Ehrenamtliche benötigt als üblich, sagte ein Sprecher. Sie sollen etwa Wahlkabinen desinfizieren oder am Eingang darauf achten, dass nicht zu viele Wähler im Raum sind. Außerdem erwartet die Stadt, dass deutlich mehr Menschen die Briefwahl nutzen. Deshalb würden für das Auszählen der Stimmzettel mehr Helfer benötigt, als in den Vorjahren. Die Stadt will jeden Wahlhelfer mit Handschuhen und Corona-Schutzmasken ausstatten. Wer sich dafür engagieren möchte, könne sich bis zum 22. Januar bei der Stadtverwaltung Neuwied melden.