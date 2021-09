Bleibt die CDU stärkste Kraft im Wahlkreis Koblenz?

per Mail teilen

Bei den vergangenen Bundestagswahlen wurde im Wahlkreis Koblenz traditionell CDU gewählt. Ob das bei der diesjährigen Wahl wieder der Fall sein wird, bleibt abzuwarten.

Hier berichten wir am Sonntagabend über die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 aus dem Wahlkreis Koblenz.

Zum Wahlkreis 199 - Koblenz gehören nicht nur die Großstadt Koblenz, sondern auch ländlich geprägte Gebiete wie die Verbandsgemeinden Rhein-Mosel, Vallendar, und Weißenthurm des Kreises Mayen-Koblenz und die Verbandsgemeinden Loreley und Bad Ems-Nassau des Rhein-Lahn-Kreises. Außerdem die beiden Städte Lahnstein und Bendorf.

CDU holte bei der vergangenen Bundestagswahl die meisten Stimmen

Bei der vergangenen Bundestagswahl kam die CDU auf knapp 38 Prozent, deutlich vor der SPD. Ob sie es auch diesmal wieder schafft, wird das Wahlergebnis zeigen. Spannend wird die Frage sein, ob die Grünen im Wahlkreis zulegen werden. 2017 erreichten sie knapp 8 Prozent.

Bundestagsabgeordneter Josef Oster (CDU) aus Koblenz. Tobias Koch

Josef Oster (CDU) holte bei der letzten Bundestagswahl das Direktmandat. Der Koblenzer ist ein bekanntes Gesicht in der Region. Als Gegenkandidat der SPD und Nachfolger des Bundestagsabgeordneten Detlev Pilger (SPD) tritt erstmalig Dr. Thorsten Rudolph (SPD) an. Er steht auf Platz drei der Landesliste. Für Bündnis90/Die Grünen geht in diesem Jahr die Studentin Lena Etzkorn als Direktkandidatin ins Rennen. Sie sitzt seit der Kommunalwahl 2019 für die Grünen im Koblenzer Stadtrat.

Weitere Kandidaten und Kandidatinnen für das Bundestagsdirektmandat:

Die FDP hat Markus Wieseler als Direktkandidaten aufgestellt. Wieseler ist in seiner Heimatstadt Bad Ems politisch aktiv und recht bekannt, im Wahlkreis Koblenz aber eher ein Politneuling. Carsten Dittmann ist der Direktkandidat der AfD. Er ist Vorsitzender des Koblenzer AfD-Kreisverbandes, lebt in Pfalzfeld und arbeitet als politischer Referent im Hessischen Landtag.

Für Die Linke kandidiert der Student und DRK-Angestellte Oliver Antpöhler-Zwiernik. Er vertritt seine Partei seit 2019 im Koblenzer Stadtrat. Die Referentin für Energiepolitik Kathrin Laymann aus Koblenz stellt sich für die Freien Wähler zur Wahl. Der freie Künstler Michael Brüggemann geht für Die Partei ins Rennen. Er ist Mitglied des Stadtrats Bad Ems und kandidierte 2019 bei der Europawahl.

Weitere Direktkandidaten und Direktkandidatinnen

Carolin Schmidt aus Bendorf für die ÖPD (Ökologisch-Demokratische Partei),

Roman Snegur aus Koblenz für Volt Deutschland, Alexandra Sayn aus Andernach für die Klimaliste und Mark Schneider aus Polch für die Basisdemokratische Partei Deutschland.