Im Wahlkreis 198 - Ahrweiler ist nach der Hochwasserkatastrophe vom 14. Juli bei dieser Bundestagswahl alles anders. Ob sich das auch in der Wahl niederschlägt? Der Wahlkreis gilt seit Jahren als CDU-Hochburg.

Hier berichten wir am Sonntagabend über die Ergebnisse der Bundestagswahl 2021 aus dem Wahlkreis Ahrweiler.

Der Wahlkreis Ahrweiler umfasst nicht nur den Kreis Ahrweiler, sondern auch die Verbandsgemeinden Maifeld, Mendig, Pellenz und Vordereifel des Kreises Mayen-Koblenz sowie die Städte Mayen und Andernach.

Wählen ist auch nach der Flut möglich

Im Ahrtal hat die Flut im Juli viele Gebäude zerstört, in denen es früher Wahllokale gab. Trotzdem können die Bürgerinnen und Bürger nach Angaben des Landeswahlleiters Marcel Hürter rechtssicher ihre Stimme für die Bundestagswahl abgeben. Nach Angaben der Kreisverwaltung hatte bis zum 17. September im Kreis Ahrweiler schon rund die Hälfte der Wählerinnen und Wähler die Möglichkeit der Briefwahl genutzt. Viele haben dafür einen der so genannten Wahlbusse genutzt.

Wahlkreis Ahrweiler war bisher CDU-Hochburg

Bei der Bundestagswahl 2017 sicherte sich die CDU mit 40,6 Prozent die meisten Zweitstimmen, deutlich vor der SPD mit 22,7 Prozent. Gut zugelegt hatten auch die FDP und die AfD. Ob sie ihren Vorsprung vor den Grünen und den Linken halten werden, dürfte spannend werden.

Mechthild Heil (CDU) aus dem Wahlkreis Ahrweiler sitzt seit 2009 im Bundestag. Für die Bundestagswahl 2021 steht sie auf Platz 5 der Landesliste ihrer Partei. Deutscher Bundestag / Achim Melde

Sie ist ein bekanntes Gesicht bei den Direktkandidatinnen und Direktkandidaten: Mechthild Heil (CDU). Die Architektin aus Andernach ist zum vierten Mal aufgestellt. Heil ist seit 2009 Mitglied des Bundestages. Sie ist Vorsitzende des Ausschusses für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen. Ihr SPD-Gegenkandidat Christoph Schmitt (SPD) ist im Wahlkreis der früheren SPD-Bundesvorsitzenden Nahles weniger bekannt. Der Finanzwirt wohnt in Niederzissen und engagiert sich seit vielen Jahren in Vereinen und Politik für die Region. Schmitt arbeitet beim Bundeszentralamt für Steuern in Bonn.

Weitere Direktkandidaten und Direktkandidatinnen sind:

Der selbständige Ergotherapeut Martin Schmitt (57) von den Grünen kommt aus Monreal. Der gelernte Sommelier Jannick Simon (30) aus Kottenheim ist als Schichtleiter in einem Verpackungsbetrieb in Mendig tätig und tritt für die FDP an.

Der Versicherungskaufmann Stefan Bernhard Mies (43) von den Freien Wählern kommt aus Bad Neuenahr-Ahrweiler. Er startete sein politisches Engagement auf kommunaler Ebene in der Stadt Koblenz. Für die AfD tritt Bodo Rüdiger Nothnick (63) an. Der kaufmännische Angestellte lebt in Bad Neuenahr-Ahrweiler.

Aziz Aldemir (51) von der Partei Die Linke ist Kfz-Meister und lebt in Polch. Die Diplom-Theologin Brigitte Elisabeth Gertrud Doege (52) aus Bad Neuenahr-Ahrweiler von der ÖDP arbeitet derzeit an ihrer Promotion. Franz-Gerhard Hoyer (63) von der Basisdemokratischen Partei Deutschland ist freiberuflicher Systemtechniker und wohnt in Kempenich.