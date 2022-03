Bürgermeisterwahlen in zwei Verbandsgemeinden

In den Verbandsgemeinden Kaisersesch und Rennerod finden am Sonntag Bürgermeisterwahlen statt. In der Verbandsgemeinde Kaisersesch sind rund 13.000 Wähler aufgerufen, einen Bürgermeister oder eine Bürgermeisterin zu wählen. Neben dem Amtsinhaber Albert Jung (parteilos), der seit 2011 im Amt ist, stellt sich der Landwirt Gerhard Weber für die CDU zur Wahl. Der Versicherungsfachwirt Hans Günter Labonte ist Kandidat der SPD. Labonte und Weber sind beide keine kommunalpolitischen Neulinge - im Gegensatz zu Jessica Loosen aus Illerich. Die Angestellte im Öffentlichen Dienst tritt als parteiunabhängige Kandidatin an. In der Verbandsgemeinde Rennerod stellt sich ebenfalls der Amtsinhaber, der Jurist Gerrit Müller (CDU), zur Wahl. Zweiter Kandidat ist der Diplomverwaltungswirt Johannes Jung von der Freien Wählergruppe.