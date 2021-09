Wahlen im Ahrtal anders als üblich

per Mail teilen

Wegen der Flutkatastrophe ist im Ahrtal vieles anders - auch die Stimmabgabe für die Bundestagswahl. Wahlbusse ersetzten die zerstörten Wahllokale, einen klassischen Wahlkampf gab es nicht.

Statt - wie sonst üblich - vor Ort in Wahllokalen haben die Menschen in den von der Flutkatastrophe betroffenen Gebieten im Ahrtal ihre Stimme überwiegend per Briefwahl abgegeben. Von den Verbandsgemeinden weist Altenahr mit 67,2 Prozent den höchsten Anteil aus - im Land liegt der Anteil der Briefwähler bei 48,7 Prozent (Stand Donnerstag). Dafür waren in den letzten Wochen im Ahrtal extra Wahlbusse unterwegs, bei denen die Stimme abgegeben werden konnte.

Wahllokale größtenteils zerstört

Viele Menschen können vorerst nicht mehr in ihren Wohnungen leben, daher wurden die Wahlunterlagen an die neuen Adressen geschickt, teils sogar in andere Bundesländer. Im Ahrtal gibt es nur noch zwei klassische Wahllokale - alle anderen Räume, die sonst dafür genutzt wurden, sind zerstört oder belegt.

Das Technische Hilfswerk hat nach eigenen Angaben bei der Einrichtung provisorischer Wahllokale geholfen. Ein Wahlbus sei mit Strom und einem Zelt versorgt worden. Am Wochenende werde das THW auf zwei öffentlichen Plätzen in Bad Neuenahr Zelte für Wahlkabinen und Urnen aufstellen und für Strom und Licht sorgen. Auch unter diesen besonderen Bedingungen müssten die Wählerinnen und Wähler die Chance haben, ihre Stimme abzugeben, so THW-Präsident Friedsam.

Wahlkampf im Ahrtal kaum möglich

Einen richtigen Wahlkampf hat es im Flutgebiet nicht gegeben. Am Wahltag selbst wird sich wohl auch nicht so etwas wie eine Wahlstimmung einstellen, dafür steht wie in den letzten Wochen auch schon Aufräumen auf dem Programm.