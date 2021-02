Von dieser Woche an können die Kommunen in Rheinland-Pfalz die Wahlbenachrichtigungen für die Landtagswahl am 14. März verschicken. Das hat der Landeswahlleiter mitgeteilt. Einen genauen Termin, wann die Benachrichtigungen per Post zugestellt werden, gibt es nicht. Dies kann sich von Kommune zu Kommune unterscheiden. Die Wahlbenachrichtigung dient auch dazu, Briefwahl zu beantragen. Wegen der Corona-Pandemie wird damit gerechnet, dass sich in diesem Jahr mehr Wähler als sonst dafür entscheiden, ihre Stimme per Briefwahl abzugeben.