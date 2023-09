Naturwunder Deutschlands: Ulme in Beltheim steht zur Wahl

per Mail teilen

Sie ist das Wahrzeichen von Beltheim im Hunsrück: Eine knapp 25 Meter hohe Flatterulme. Jetzt steht sie zur Wahl zum Naturwunder Deutschlands 2023.

Zusammen mit dem Deutschen Wanderverband hat die Heinz Sielmann Stiftung zur Wahl des Naturwunders 2023 aufgerufen. Was die Flatterulme in Beltheim qualifiziert? Laut Heinz Sielmann Stiftung ragt sie mit einer stattlichen Höhe von 25 Metern majestätisch in den Himmel und besticht durch einen Umfang von beachtlichen 5,10 Meter.

Flatterulme von Beltheim ist bereits Naturdenkmal

Obwohl rundherum allgemeines Ulmensterben herrsche und viele ihrer Artgenossen von einem Pilz und dem Ulmenspintkäfer bedroht seien, erfreue sich dieser gewaltige Baum voller Vitalität. Die Flatterulme in Beltheim sei nicht nur ein eingetragenes Naturdenkmal, sondern auch ein Zeichen der Stärke und Widerstandsfähigkeit der Natur, die sich trotz widriger Umstände behaupten könne.

Abstimmung noch bis 12. November möglich

Die Flatterulme liegt an dem Rundwanderweg "Lippertsweg". Am Nachbarort Mannebach führt zudem der Hunsrückhöhenweg entlang. Wer für die Flatterulme abstimmen möchte, kann das noch bist zum 12. November auf der offiziellen Homepage tun. Neben der Flatterulme in Beltheim sind noch acht weitere Naturwunder nominiert - darunter auch das ewige Eis im hessischen Teil des Westerwaldes.