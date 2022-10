Waggon von Güterzug brannte im Bahnhof Rheinbrohl

In Rheinbrohl im Kreis Neuwied war die Feuerwehr im Einsatz wegen eines Brandes am Bahnhof. Dort war den Angaben zufolge der Waggon eines Güterzugs in Brand geraten.

Wie die Feuerwehr mitteilte, konnte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Waggons verhindert werden. Laut Feuerwehr war der Waggon mit Toilettenpapier beladen. Er befand sich demnach nicht direkt im Bahnhof, aber in unmittelbarer Nähe. Behinderungen im Zugverkehr Der Brand wurde gegen 18 Uhr gemeldet. Trotz des Feuerwehr-Einsatzes brannte der Eisenbahnwaggon fast vollständig aus. Personen wurden nicht verletzt. Die Bahnstrecke war für mehrere Stunden vollständig gesperrt. Aufgrund des Einsatzes kam es außerdem zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf den umliegenden Straßen. Die Polizei ermittelt nun wegen der Brandursache.