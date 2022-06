Digitaler Marktplatz "Wällermarkt" läuft gut

Die Initiatoren des digitalen Marktplatzes "Wällermarkt" im Westerwald ziehen etwa zwei Monate nach dem Start eine erste Bilanz. Direkt nach dem Start Mitte April habe es viele Bestellungen gegeben, sagten die Initiatoren der Plattform. Gleichzeitig hätten sie in der Startphase an einigen Stellen nachbessern müssen - etwa in der IT oder der Logistik. Mittlerweile seien die Prozesse aber gut eingespielt. Zudem kämen immer mehr Anbieter dazu, dadurch wachse auch das Sortiment beständig. Die Internetplattform soll den regionalen Einzelhandel stärken und lokale Erzeuger bekannter machen.