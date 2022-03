Kommunen bereiten sich auf Ukraine-Flüchtlinge vor

per Mail teilen

Die Kommunen im Norden von Rheinland-Pfalz bereiten sich nach eigenen Angaben auf die Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge vor. Derzeit sei aber schwer abzuschätzen, wie viele Menschen aus der Ukraine kommen würden, heißt es. Die meisten Kommunen in der Region planen demnach, geflüchtete Menschen dezentral in Wohnungen oder Gästezimmern bei Privatleuten unterzubringen. Die Verbandsgemeinde Diez hat nach eigenen Angaben derzeit Wohnraum für etwa 70 Menschen, die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel für etwa 80, die Stadt Neuwied für etwa 100. Einige Kommunen bereiten sicherheitshalber auch größere Sammelunterkünfte vor. Die Stadt Neuwied richtet nach eigenen Angaben eine Turnhalle im Stadtteil Niederbieber her. Die Verbandsgemeinde Cochem führt laut Bürgermeister Wolfgang Lambertz (CDU) Gespräche mit dem Besitzer eines Hotels. Dort könnten vorübergehend etwa 100 Menschen untergebracht werden.