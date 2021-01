Maskenpflicht in verschärfter Form: Es reicht nicht mehr, Mund und Nase mit einer Stoffmaske oder einem Schal zu bedecken, um zum Beispiel zum Einkaufen in den Supermarkt zu gehen oder mit Bus und Bahn zu fahren. Medizinische Masken sind nun Pflicht. Die Firma Skylotec aus Neuwied stellt eigentlich Schutzausrüstungen her, wie etwa Helme, Rettungsseile, Gurte oder auch Karabinerhaken für Kletterer. Seit letztem Jahr aber auch FFP 2 Schutzmasken, die besonders schützen sollen. Wie man sie tragen sollte, wie sie schützen und aus was sie bestehen, sind einige der Fragen in diesem Podcast.

