Volker Boch tritt Amt als Landrat im Rhein-Hunsrück-Kreis an

Volker Boch ist am Donnerstagabend in Simmern offiziell in sein Amt als neuer Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises eingeführt worden. Die Amtsgeschäfte wurden auf einer Sitzung des Kreistages übergeben. Der parteilose Volker Boch tritt die Nachfolge von Marlon Bröhr (CDU) an, der im vergangenen Herbst in den Bundestag gewählt worden war. Boch ist der erste Landrat seit 1980, der nicht von der CDU kommt. Er war zuvor Korrespondent der Rhein-Zeitung im Rhein-Hunsrück-Kreis und war im Wahlkampf von SPD und Grünen unterstützt worden. Als besonders wichtig sieht Boch eigenen Angaben zufolge die Mittelrheinbrücke bei Sankt Goar an. Er setze sich für ihren Bau ein. Direkt am Anfang seiner Amtszeit wolle er dazu mit dem Land in Verhandlungen treten, so Boch.