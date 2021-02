An der Vogelzählaktion des Naturschutzbundes in diesem Winter haben im nördlichen Rheinland-Pfalz so viele Garten- und Naturfreunde teilgenommen wie noch nie. Nach Angaben des NABU gab es bei uns rund 4.300 Teilnehmer, die Anfang Januar fast 115.000 Vögel gezählt haben. Der Naturschutzbund erklärt sich die Rekordteilnahme auch mit dem Corona-Lockdown. Viele hätten die freie Zeit zu Hause genutzt, um die Vögel in ihrem Garten zu zählen. Im Westerwald, der Eifel oder in Koblenz ist nach wie vor der Haussperling die Nummer eins unter den Wintervögeln im Garten, so wie in ganz Deutschland. Die Gesamtzahl der gezählten Wintervögel ist jedoch um gut 12 Prozent niedriger als im Jahresdurchschnitt. Je milder die Winter seien, umso weniger Vögel kämen aus dem Norden zu uns, erklärte der NABU. Der Grünfink sei bereits fast aus den Gärten verschwunden. Dies liege jedoch nicht an den milden Wintern, sondern an einer Infektionskrankheit.