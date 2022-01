In Rheinland-Pfalz gibt es für diese Saison den ersten Nachweis von Vogelgrippe bei Nutztieren. Im Landkreis Neuwied, in der Verbandsgemeinde Puderbach, waren acht Tiere in einem Kleinsttierbestand mit dem hochansteckenden Erreger infiziert. In der Verbandsgemeinde muss das Geflügel nun in den Ställen bleiben und bestimmte Hygieneregeln müssen eingehalten werden. Bei Wildvögeln im Westerwaldkreis war das Vogelgrippevirus H5N1 schon im November nachgewiesen worden.