Linke nominieren Kandidaten für Landratswahl

Für die Wahl eines neuen Landrats oder einer Landrätin im Rhein-Hunsrück-Kreis gibt es einen vierten Kandidaten. Roger Mallmenn von der Linkspartei wurde vom Linken-Kreisverband einstimmig als möglicher Nachfolger des scheidenden Landrats, Marlon Bröhr, nominiert. Mallmenn ist gelernter Koch und Diplomsportwissenschaftler und lebt in Birkheim. Die CDU hat Christian Klein aus Rheinböllen als Kandidaten bestimmt. Der Journalist Volker Boch aus Laubach und die Unternehmerin Rita Lanius-Heck aus Oberwesel bewerben sich als unabhängige Kandidatin für das Amt. Bröhr ist als Direktkandidat für die CDU in den Bundestag eingezogen. Die Landratswahl im Rhein-Hunsrück-Kreis ist am 16. Januar.