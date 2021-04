Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag an der Mosel und im Hunsrück vier Zigarettenautomaten gestohlen, zwei Automaten in Lehmen, einen in Hatzenport und einen in Lieg. Laut Polizei hebelten der oder die Täter die Automaten von der Wand und schafften sie mit einem Fahrzeug weg. Die Polizei in Brodenbach fragt, ob möglicherweise jemand die Täter gehört oder gesehen hat und bittet um Hinweise.