Flutkatastrophe: Reimerzhoven ringt um Alltag

Am Donnerstag lobte der Landtag die Fortschritte beim Wiederaufbau des Ahrtals. Tatsächlich geht es voran. Aber von Normalität sind die Menschen weit entfernt. Beispiel Reimerzhoven.

Das, was immer den Liebreiz des kleinen Reimerzhoven in der Ortsgemeinde Altenahr ausgemacht hat, wurde ihm am 14. Juli zum Verhängnis. Eng und schmal ist das Tal, das Wasser der Ahr bohrte sich regelrecht seinen Weg durch den Ort und hinterließ eine Schneise der Verwüstung. Gleich mehrere Brücken wurden zerstört: für Autos, für die Bahn, für Fußgänger und für Radfahrer.

Dieser Blick auf den Tunnel ging um die Welt - die Flutwelle hatte einen riesigen Krater hinterlassen - bis dieser wichtige Abschnitt in der Infrastruktur des Ahrtals wieder hergestellt sein wird, wird es noch lange dauern. SWR

Und was sich hinter dem Tunnel an der Straße auftat, war kein Loch, sondern ein riesengroßer Krater, in dem mehrere Häuser Platz gehabt hätten. Und Heizungen, Wasser, Strom? Die Grundversorgung mit einem Mal zerstört. Was ist seitdem geschehen?

Das ist die aktuelle "Wasserleitung" in Reimerzhoven, über die Anwohner ihr Frischwasser beziehen. SWR

Noch vier Monate nach der Flut muss Reimerzhoven alle zwei Tage mit frischem Wasser versorgt werden. Im Moment nutzen die Menschen eine selbst gebaute Unterverteilung mit einem Wassertank. Die neue Wasserleitung von Mayschoß über Laach nach Reimerzhoven soll voraussichtlich bis Ende November fertig sein.

Abwasser wird Zeit brauchen Abwasser ist dann nochmal ein anderes Problem. Die Kanalisation scheint intakt zu sein, allerdings ist der sogenannte Sammler am Ortsausgang in Richtung Mayschoß zerstört. Zu diesem läuft auch das Abwasser aus Reimerzhoven. Dadurch läuft das Abwasser noch immer in die Ahr. In Altenahr soll in den kommenden Wochen eine provisorische Kläranlage aufgebaut werden. Dann sollen auch provisorische Leitungen gelegt werden.

Die Arbeiten für neue Abwasserstrukturen sind voll im Gange. Hier die Baustelle in Mayschoß im Stadtteil Laach. SWR

Strom, ein Internetzugang und ein Telefon: Menschen deren Haus bewohnbar ist, können wieder überwiegend im Homeoffice arbeiten. Auch wenn die Lösungen nicht alle ideal sind.

Wie war es so schnell möglich? Großteils, weil die Betreiber zum Glück schnell reagiert haben. Zumindest Strom gab es schnell wieder. Bürgermeister Rüdiger Fuhrmann (CDU) meint, dass der Betreiber in kürzester Zeit einen neuen Trafo zur Verfügung gestellt hat. Dieser wurde auf einem Betonstockel installiert, falls das Wasser wieder steigt. Festnetzanschlüsse gibt es keine in Reimerzhoven. Die Anwohner müsse hier auf Mobilfunk setzen. Die Internetverbindung konnte relativ schnell wiederhergestellt werden. Die Telekom hat für die Betroffenen entsprechende Router zur Verfügung gestellt. Beim Wiederaufbau möchte man hier aber nicht erst auf veraltete Technologie wie Kupferdrähte setzen, sondern Glasfaseranschlüsse aufbauen. Ein genauer Zeitpunkt ist noch nicht bekannt. Laut dem Bürgermeister ist die Planung hierfür aber bereits fortgeschritten.

Wo es möglich ist, wohnen die Menschen noch in ihren Häusern. Ein Großteil der Anwohner hat Ersatzwohnungen gefunden, auf die sie im Moment ausweichen können. Das bedeutet aber nicht nur zusätzliche Mietkosten, sondern zum Teil auch oft große Entfernungen bis ins Ahrtal, um sich dort um sein Eigenheim zu kümmern. Konzepte wie die Tiny-Häuser sollen aber auch für Altenahr bald realisiert werden.

Wohnen im Flutgebiet Doch vorerst wird man nicht weniger, sondern mehr Wohnraum benötigen. Handwerker, die in den kommenden Monaten und Jahren beim Aufbau helfen, müssen untergebracht werden. Eine Lösung könnte die Jugendherberge bieten, die im Februar aufgebaut sein soll. Im Zweifel könnte hier auch längerfristiger Wohnraum für Familien geschaffen werden - beispielsweise, während Häuser neu gebaut werden. Die können allerdings nicht immer an dem Ort gebaut werden, an dem sie standen. Einige liegen im neuen Flutgebiet. Hierfür wird es neue Auflagen geben, so Bürgermeister Fuhrmann. Wie diese genau aussehen, sei jedoch noch nicht klar, denn die Verwaltung sei überlastet.

Auch wenn möglichst schnell aufgebaut werden soll, besteht ein riesiger Aufwand beim Bearbeiten der Anträge. Das Rathaus der Verbandsgemeindeverwaltung ist im Erd- und Untergeschoss noch zerstört. Hier ist an Arbeiten noch nicht zu denken, auch weil die Schwere der Ölbelastung noch geprüft werden muss. Das Gebäude aufgeben möchte die Verwaltung nicht. Als historisches Gebäude soll es – sofern möglich – erhalten bleiben.

Personal wird gesucht Im Moment weichen die Mitarbeitenden auf ein Hotel aus. Um der Menge an Anträgen gerecht zu werden, bräuchte man laut Ortsbürgermeister Fuhrmann allerdings noch mehr Unterstützung. Neue Stellen seien ausgeschrieben und teilweise gäbe es Unterstützung aus anderen Verwaltungen. In jedem Fall sei es wichtig, den Bürgern schnell Auskunft zu geben, damit der Frust nicht zu groß werde und man nicht noch mehr Anwohnerinnen und Anwohner verlieren. Im Übrigen sind auch viele Mitarbeitende der Verwaltung selbst von der Flutkatastrophe betroffen, haben ihr Haus oder ihre Wohnung verloren und müssen nun diese Doppelbelastung aushalten.

Auch die Verwaltung in Altenahr hat es schwer getroffen. SWR

Die Straßenverbindung zwischen Reimerzhoven und Altenahr ist vollständig zerstört. Eine Strecke, die mit dem Auto normalerweise in fünf Minuten zu bewältigen wäre, nimmt nun rund 30 Minuten in Anspruch. Die einzige feste Straßenverbindung führt über die Ortsgemeinde Esch.

Wetter verlangsamt Baumaßnahmen Hier sollen die Bauarbeiten rund um Ostern abgeschlossen werden. Einer der Gründe, dass es nicht schneller geht, ist das Wetter. Um Beton und Asphalt zu verarbeiten, darf es nicht zu kalt sein. Die Baumaßnahmen müssen sich also am Wetter orientieren. Vor allem, weil diese Straßenverbindung keine provisorische, sondern eine endgültige Lösung sein soll. Für Brücken muss immer wieder neu gedacht werden. Hierfür gibt es viele Ideen und Konzepte aber noch keine konkreten Lösungen. Die Flut hat gezeigt, wie viel Kraft das Wasser aufbringen kann. Zahlreiche Brücken sind wie die rote Fahrradbrücke bei Reimerzhoven zerstört. Für die Anwohner, aber auch für den Tourismus sind diese Brücken unerlässlich.

Auf der Südseite der Ahr, gegenüber von Reimerzhoven, verlief ein idyllischer Fahrrad- und Wanderweg. Seit der Flut kann dieser nicht mehr genutzt werden. Als Weinregion mit naturnahen Strecken gleich an der Ahr und malerischen Bergen ist der Tourismus ein wichtiges Standbein der Region.

Hotels werden provisorisch genutzt Hotels können – abgesehen von dem Ausweichsitz für die Gemeindeverwaltung – im Moment nicht genutzt werden. Auch, weil viele Hotels von der Flut getroffen wurden. Bei Reimerzhoven wurden sie teilweise sogar vollständig zerstört. Die Hoteliers, mit denen Ortsbürgermeister Fuhrmann gesprochen hat, möchten jedoch dem Vernehmen nach alle bleiben und wiederaufbauen. Auf eine andere Attraktion der Region wird man jedoch voraussichtlich noch Jahre warten müssen.

An Fahrradtourismus ist hier noch lange nicht zu denken. Brücken sollen zwar wiederaufgebaut werden, doch klare Pläne fehlen noch. SWR

Seit vergangenem Montag fährt die Ahrtalbahn wieder zwischen Remagen und Ahrweiler. Bis die Bahn wieder tiefer in das Ahrtal führt, wird es allerdings noch Jahre brauchen.

Wiederaufbau der Bahnstrecke wird Zeit brauchen Im Moment geht man von sechs Jahren aus, bis die Bahn wieder bereit ist. Herr Fuhrmann hofft, dass diese Zeit eingehalten werden kann, möchte jedoch noch nicht zu große Hoffnungen machen. Die Brückenteile die zerstört wurden wieder in Schuss zu bringen, hält er für die größte Herausforderung.